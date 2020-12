La mandataria señaló que el asesinato de los empresarios no ocurrió en Polanco, sino al sur de la ciudad, pues se especuló de secuestros y extorsiones en Polanco que nada tuvieron que ver con este hecho lamentable .

En el encuentro, añadió la mandataria, los empresarios aseguraron que no han sido víctimas de extorsión. Eso es muy importante señalarlo, por todas las especulaciones que surgieron , comentó.

De acuerdo con testimonios de los propios empresarios, en Polanco no hay extorsión o cobro de piso, como se había especulado, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que los restauranteros y vecinos también expresaron sus inquietudes en otros temas de seguridad y relacionados con la pandemia de Covid-19, que serán atendidas.

Así que fue una muy, muy buena reunión, y estas reuniones acostumbramos tenerlas no sólo con empresarios de Polanco, como lo he dicho. Cuando hay un delito de esta característica, que afecta mucho a la comunidad, acostumbro reunirme con los familiares, en este caso no fue con los familiares, pero sí con los amigos empresarios.

Comentó que entre los temas que surgieron fue la presencia de escoltas de quienes llegan a los restaurantes, lo que no genera un ambiente muy grato para los vecinos, por lo que se va a trabajar para su ordenamiento y asegurar que sean legales.

Apuntó que se reforzó la vigilancia en esta zona y en otros puntos de la ciudad.