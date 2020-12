Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Martes 1º de diciembre de 2020, p. 21

Aunque Rosario Robles podría aportar información muy valiosa sobre cómo se llevó a cabo la llamada estafa maestra, la Fiscalía General de la República (FGR) no puede depender de las declaraciones de personas, sino utilizarlas para construir una investigación propia, sólida y basada en evidencias, pues de lo contrario la indagatoria está en riesgo de quedarse corta .

Muna Dora Buchahin, ex directora general de la auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación, agregó que los fondos malversados no se destinaron a pagar campañas políticas, porque ya existen presupuestos muy cuantiosos para ello, sino a las arcas personales de los involucrados.

En entrevista con La Jornada, la experta en detección de fraudes –quien coordinó las indagatorias en las que se documentaron los malos manejos de Robles– consideró que aunque las revelaciones que puedan hacer ex funcionarios son importantes, hay que mantener una distancia crítica de ellas.