E

l 3 de septiembre de 2016, el Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional abatieron a 10 integrantes de un grupo delincuencial que opera en el municipio de Nuevo Laredo, luego de haber sido agredidos en dos ocasiones en diferentes puntos . Además, una mujer que se desplazaba a bordo de su camioneta recibió el impacto de una bala perdida que la privó de la vida cuando recibía atención médica en un hospital de esa ciudad fronteriza .

Como en otros casos, el índice de letalidad militar (muertos todos los presuntos atacantes, con ínfimas o nulas bajas de soldados o marinos) hacía vislumbrar una ejecución extraoficial. Cuatro años después, el 2 de septiembre de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, emitió la recomendación 37/2020 (https://bit.ly/33tSB3w) sobre el caso de uso excesivo de la fuerza que derivó en violación al derecho a la vida, cometida por elementos militares, e indebida procuración de justicia, efectuada por peritos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas .

La recomendación fue enviada específicamente al general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y a Irving Barrios Mojica, titular de la fiscalía tamaulipeca, como responsables de las instituciones señaladas en el expediente.

Las investigaciones de la CNDH mostraron que el convoy militar, que realizaba revisiones a automotores de particulares en el kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, nunca intentó utilizar la fuerza con gradualismo o controlar adecuadamente el flujo vehicular, sino neutralizar a los tripulantes de una unidad conducida por civiles. Los disparos, por ello, se dirigieron principalmente a las zonas craneales y torácicas de las víctimas .

Al respecto, ayer dos militares dieron un paso que puede abrir el camino para que esas recomendaciones de la CNDH (que no tienen carácter vinculatorio; es decir, que no son de cumplimiento forzoso) sean anuladas en la práctica. Un general brigadier y un cabo solicitaron y obtuvieron suspensiones cautelares para no cumplir con parte de las recomendaciones de la comisión a cargo de Piedra Ibarra. El brigadier Héctor Mosqueda Velázquez es el jefe de la sección novena del Estado Mayor de la Sedena, que se encarga de Investigaciones de Mercado y Compras Gubernamentales, así que no ha de suponerse que su actuar provenga de un acto no conocido o autorizado por sus superiores. El otro solicitante de amparo es el cabo Genaro Jiménez Mora.