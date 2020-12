Entonces viene Lillini, con esa sencillez que lo distingue, y hace una comunión con el plantel, que son jugadores muy comprometidos, y empiezan a ganar. Después surgen las dudas y las críticas, pero el equipo no se cae, incluso acaba la fase regular en el segundo lugar general y hoy está en las semifinales. Me parece que todos han hecho un excelente trabajo y los veo con muchas posibilidades de ser campeones .

“Más allá del aspecto técnico y táctico, por ahora lo más importante es que el equipo logró una comunión interna. El plantel inició el torneo con la salida de su técnico (Miguel González, Míchel) y en su lugar pusieron de forma provisional al encargado de las fuerzas básicas (Andrés Lillini), mientras conseguían a otro con más nombre, siempre buscando ese relumbrón que no es necesario, lo que hacía falta era alguien con capacidad e identidad con la institución.

Mario Trejo, ex directivo de Pumas, aplaudió que después de haber iniciado la temporada con muy pocas expectativas, el conjunto auriazul haya logrado una comunión interna , la cual ha sido fundamental para el buen desempeño del equipo en el Torneo Guardianes 2020, donde el domingo avanzó a las semifinales tras eliminar al Pachuca.

Recordó que esta campaña, la cual estuvo llena de dificultades para el conjunto de la UNAM, ha sido muy similar a otras en las que el equipo terminó por ganar el título, por lo que no descarta que se repita dicha hazaña.

“Siento que en este torneo el club regresó a las bases. Si hacemos un ligero repaso de los campeonatos, la gran mayoría han sido así, con un inicio incierto y poca expectativa de parte de la afición, pues no se hacen grandes inversiones, pero finalmente se logra resolver el torneo de una manera ‘muy a lo Puma’ y se consigue el objetivo, espero que esta vez no sea la excepción”, comentó.