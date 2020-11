Advirtieron que si se venden todos los departamentos habrá problemas con el tránsito, además de que los daños que ocasionan en algunos casos no son resarcidos, como en Emma 90, donde uno de estos nuevos edificios fracturó una casa contigua sin que hasta la fecha la empresa se haga responsable.

Las inmobiliarias empiezan a construir edificios como locos, cuando no hay agua , les preocupa vender para ganar 20 o 30 millones de pesos en un proyecto de esa magnitud”, comentaron.

Tan sólo en la calle Bertha se han detectado seis inmuebles que sobrepasan la altura. Los quejosos indicaron que hay viviendas que tienen una antigüedad de 50 a 70 años y no cuentan con cisterna porque antes no faltaba el agua ; sin embargo, actualmente comienza a padecerla. Dicha situación ha obligado a que tengan que comprar garrafones de agua para bañarse.

De acuerdo con residentes de la zona, desde hace seis años dichas edificaciones han tenido un crecimiento desmesurado en la colonia, que ha aumentado en el último año y en su gran mayoría no se venden debido al alto costo. Contrario a eso, mediante anuncios las constructoras los promocionan como últimos departamentos .

En un recorrido por la colonia se observó que afuera de algunas casas los inconformes han colocado mantas con la leyenda: En Nativitas rechazamos la construcción de edificios en el interior de la colonia por escasez de agua . En otros casos los vecinos las han colocado afuera de los mismos condominios: No compres problemas. La inmobiliaria no cumple con lo ofrecido. No se responsabiliza por fallas en la construcción .

El 19 de noviembre, debido a una construcción –la cual tiene sellos de clausura– en María 136 se talaron dos árboles sanos, cuya edad era de 70 a 80 años, hecho que fue difundido por medio de un video en las redes sociales.