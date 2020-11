E

l aficionado supondría que si los toreros son capaces de salirle al toro, no dudarían en salirle a los mandamases de la fiesta, convocarlos a encuentros maduros y a diálogos fructíferos para revisar y fijar derroteros menos antojadizos y más aterrizados en beneficio del espectáculo taurino. Sin embargo, sólo ocasionalmente aparece alguien con los redaños para encarar y cuestionar la tradicional demagogia de estos promotores tan adinerados como ineficaces.

Hace unos días en algún chat, pues ya se sabe que los portales y programas amigos no molestan al monopolio taurino con impertinencias, apareció una carta del rejoneador mexicano Joaquín Gallo, fechada el 7 de noviembre pasado, dirigida al matador sevillano en retiro Antonio Barrera, factótum más o menos visible de la división taurina del consorcio de Alberto Bailleres. En esa misiva, el rejoneador charro comunica al operador su decisión de no participar en el enésimo proyecto –gatopardismo puro o hacer como que algo cambia para que todo siga igual– de la empresa: Se busca un torero , como si a la pobre fiesta brava de México no le urgiera encontrar a media docena de toreros que de verdad despertaran pasión, generaran partidarismos, abarrotaran las plazas y provocaran el repunte del manoseado espectáculo.

Por considerarlo de interés general y dado el alarmante silencio adoptado por todos los sectores de la fiesta ante la plandemia, más los amagos y desautorizaciones de alcaldesas extraviadas, reproducimos dicha carta con permiso de su autor, otro caso del acostumbrado ninguneo del que son objeto diestros mexicanos con sobrado potencial por parte de la voluntariosa empresa. La carta dice:

“Matador Antonio Barrera. Presente. Agradezco se me haya invitado al proyecto México busca un torero, pero no participaré con las condiciones presentes. Son siete bases que debo firmar para participar y que no firmaré. La base tercera dice: Los participantes sufragarán a su cuenta los gastos que les genere trasladarse, hospedarse y alimentarse en las ciudades en las que se llevarán a cabo las corridas o festivales en los que les toque participar.”