Es cierto que el repunte actual en la propagación del coronavirus no es exclusivo de México sino, por el contrario, refleja el escenario existente en buena parte del planeta: Europa, la segunda región más afectada por la pandemia después de América Latina, contabilizó esta semana la cifra de muertes más grave desde inicios de año. De la misma manera, resulta innegable que los ciudadanos experimentan hartazgo, fatiga y secuelas sicológicas por el distanciamiento social y el trastocamiento de sus actividades cotidianas; mientras que la actividad económica y, en particular, el sector turístico junto con los comerciantes formales e informales, han sufrido los estragos de las restricciones en forma de severas pérdidas financieras que a no pocos los ha llevado a la quiebra.

Con todo, está claro que la mayor pérdida posible es la de vidas humanas, por lo que es necesario llamar al conjunto de la población a extremar precauciones, restringir sus actividades a las estrictamente necesarias y observar las indicaciones de las autoridades. De persistir las actitudes indolentes y hasta desafiantes frente a la emergencia sanitaria, no sólo se incrementará la cantidad de víctimas, sino que se prolongarán las indeseadas restricciones.