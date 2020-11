Por años, se creía que sólo los hombre elaboraban la joyería y orfebrería, pero ahora puedo decir que también las mujeres; no es un oficio sencillo, pero lo hago y me gusta mucho dedicarle mi tiempo, mi espacio; por fortuna a mis clientas les gustan los resultados , comentó.

Cuenta que su mamá también le mostró el gusto por la joyería, porque durante mucho tiempo fue comerciante y la impulsó a coleccionar joyas de fantasía.

Natividad nunca pensó elaborar sus propias alhajas, pero ahora siente satisfacción por sus logros y está dispuesta a compartir su saber con otras mujeres para que este arte siga vivo a través de manos femeninas.

Mis amigas me preguntan si es fácil elaborar piezas; no es difícil. Lo que se requiere es mucha paciencia y que te apasione, como a mí. Puedo pasar horas sentada (haciendo joyas); incluso, me ha amanecido, pero no lo veo como algo tedioso, sino como que llena de satisfacción.

La pandemia del Covid-19 le ha pegado a su economía, al punto de que se han abaratado los costos, pero resiste, no le queda más que seguir diseñando piezas que espera algún día vender por todo el mundo.

Piezas con valor cultural

En la capital de Oaxaca, a más de 250 kilómetros de Juchitán, vive Xinaxi López Charis, arquitecta de raíz zapoteca que hace tres años incursionó en el mundo del diseño de joyería a través de su página Stagabe’ ñe, con su propuesta de recuperar la vida de los pueblos mediante este arte.

Ella no los elabora, pero sí los diseña porque quiere que las piezas tengan valor cultural, que no sólo se usen por usar, sino que porten identidad.

Camarones, peces, armadillos, moscas y diseños antiquísimos, que usaban sus tías y abuelas, forman parte de su colección que oferta en un espacio del restaurante de su madre, Nereida Charis, de quien reconoce su ayuda y motivación; además, gracias a ella conoce parte de las historias que traduce en joyería.

Para esta joven diseñadora, valorar lo que hacen los joyeros tradicionales es justamente promover su obra en otros mercados, locales e internacionales.

Xinaxi López elabora los bocetos con las historias y narrativas orales de sus tías y amigas de su mamá, en Juchitán, y se los envía a los artesanos, quienes recrean las piezas en oro, cobre o plata.