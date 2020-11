La antigua miembro de Calle 13 ve en su quehacer una oportunidad para compartir lo que vive. Yo lo comparto porque para mí es importante. No a todo el mundo quizá le guste compartir lo que vive socialmente a través de sus canciones , comenta iLe, pero como ser humano, persona, ciudadana, yo sí encuentro que es necesario compartir mi manera de pensar , que no necesariamente tiene que ser política, sino desde un lugar honesto, que incluso puede ser que estamos confundidos con todo lo que está pasando. La confusión es súper válida y eso tiene mucho que ver. Estamos tan saturados de tanta información... , describe iLe.

▲ Esa cosa de no poder abrazar lo extraño mucho , dice la cantante. Foto cortesía de la artista

Desde que se disolvió Calle 13, hace cinco años, iLe ha hecho carrera solista en constante aprendizaje. He disfrutado cada proceso, he podido sentir muchos cambios pasando al mismo tiempo. Mientras he estado componiendo, a la vez todo lo que pasa socialmente ha ido creciendo. Movimientos y todo. Ha sido muy in-tenso. Cosa que me parece muy loca pero que al mismo tiempo me causa mucha emoción y esperanza. Se me hace también como inevitable desligarme de eso , asevera.

Este año, además de Donde nadie más respira, iLe publicó En cantos, a dúo con Natalia Lafourcade. Experiencia que a la puertorriqueña pareció una forma de conectar con México, donde la canción fue grabada.

Además de estar en el escenario, la cantante extraña poder abrazar. Esa cosa de no poder abrazar y no te-ner contacto es algo que extraño mucho, porque el abrazo es revitalizante y me hace falta , explica.

Este año, más que ponerse una meta, su plan ha sido fluir con lo que pasa. Así, trabaja en su próximo disco sin un objetivo particular, conforme se va sintiendo según el momento.