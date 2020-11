Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 20 de noviembre de 2020, p. 7

Con el álbum que lanzará el próximo año, Rayden cerrará su segundo ciclo como músico. El disco Homónimo, precedido por Antónimo (2017) y Sinónimo (2019), será parte de una trilogía que gira en torno a la palabra. Para el rapero español, el material constituye además el fin de una etapa.

Rayden considera que todo lo que puede contar un artista, sin necesidad de repetirse, cabe en cien temas . Con esa idea, se propuso escribir el mismo número de canciones y con Homónimo alcanzará dicha cifra.

Mientras terminaba su disco, y ahora que su país experimenta un segundo periodo de confinamiento obligatorio, Rayden ha tenido tiempo de escuchar atentamente las canciones que compuso antes de la pandemia y que terminó en medio de ella.

Escucharse a sí mismo también le causa la sensación de que con esas canciones se preparaba para lo que ha ocurrido. Si bien no se ve como un adivino al estilo de Nostradamus, sí considera que hay temas, como el del aislamiento, que ya estaban en su mente antes de la pandemia.

Me he dado cuenta de que el mundo es cíclico, si una persona entiende el pasado general y particular va a comprender lo que ocurrirá en un futuro, porque esto es un ciclo , describe el cantante sobre su proceso creativo.

Camino nuevo, alternativo