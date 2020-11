E

l último tabú, la ternura entre varones. Al final bailamos (And then we danced, 2019), tercer largometraje de Levan Akin, realizador sueco de origen georgiano, pudiera parecer, considerando algunas de sus imágenes de archivo, un tributo a la tradición milenaria de la danza georgiana. Y de algún modo lo es. Aunque lo que en esencia sugiere su relato es el cuestionamiento de una rigidez inflexible y de un culto a la virilidad como expresión única de una identidad nacional. La mejor forma de modernizar una tradición dancística afincada en los prejuicios y en la tiranía de los roles de género, sería reivindicando su posible libertad y su carácter incluyente, y esa es justamente la apuesta del director y guionista de esta cinta.