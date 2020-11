Gonzalo Lira

Domingo 15 de noviembre de 2020

El padre del actor neoyorquino de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda fue consultor político de Ed Koch. Tras haber crecido en Washington Heights, los acercamientos de Lin-Manuel con la historia, la política y el hip hop encontraron un cauce natural después de que, alrededor de 2004, leyera la biografía de Alexander Hamilton, uno de los principales abolicionistas y padre fundador de Estados Unidos.

Sin embargo, para reflejar la naturaleza revolucionaria de Hamilton, el actor sabía que era necesario darle un giro a la reverencia que existía en los documentos históricos respecto al personaje que acababa de robar su atención. Así, después de siete años de escritura, que empezaron en 2008, el musical Hamilton fue estrenado fuera de Broadway en el Public Theatre de Nueva York.

Después de haberlo presentado ante Barack y Michelle Obama durante la Noche de Poesía en la Casa Blanca el mismo año de su estreno, el musical allanó el camino para 11 premios Tony, un Grammy, un Pulitzer y siete Drama Desk, entre muchos más, y el gusto de la audiencia en general.

Rápidamente, el éxito se tradujo en teatros abarrotados, boletos y listas de espera casi imposibles de conseguir y una onda expansiva que obligó a que la producción se replicara en distintas partes del país y del mundo de habla inglesa por igual.

Protagonizada por un elenco primordialmente latino y afroescendiente, con música y letras del propio Lin-Manuel Miranda adaptadas a ritmo de hip hop, Hamilton se convirtió en un éxito que le dio la vuelta a las convenciones de la sociedad, la historia y el género artístico en los que se inscribe. Pero no cualquiera puede darse el lujo de asistir a Nueva York, Londres o las demás ciudades donde el espectáculo se ha montado en sus cinco años de rotundo éxito. Ni se diga pagar los elevados precios de sus funciones o esperar por años para conseguir una entrada por un precio decente.

Ante esto y con una pandemia que obligó al teatro a entrar en un impasse inesperado, la llegada de Disney Plus Latinoamérica este 17 de noviembre parece ser una pequeña luz de esperanza para el público que quiere experimentar el fenómeno creado por Lin-Manuel Miranda.

Filmada por Thomas Kail durante su primera corrida con el elenco original de Broadway, una versión de Hamilton llega a la pantalla junto con la nueva plataforma para acercar a más personas el musical que ha convertido al puertorriqueño en una de las figuras más influyentes del espectáculo en su país. Al respecto, esto platicaron hace unos meses el director de la versión filmada de Hamilton, Thomas Kail, así como el propio autor y protagonista, Lin-Manuel Miranda.

–¿Por qué decidieron hacer esta versión hasta ahora? ¿Cuál fue el proceso para que sucediera?

Lin-Manuel Miranda: –El mundo cambió de repente. Nos llevó un tiempo asumir que Hamilton no sería interpretada en vivo en ninguna de las cinco versiones que tenemos en Estados Unidos ni la de Londres. Sí nos llevó tiempo hacernos a la idea de que el mundo tenía una nueva agenda. De inmediato hubo personas que nos decían: “Oye, sabemos que tienes por ahí guardada una película de Hamilton y nosotros estamos en nuestras casas sin salir. ¿Por qué no la liberas?” Había una gran cantidad de personas que tenían boletos para verla en algún teatro y que no podrían asistir. Así que fue un regalo haber tenido esa película ahí, en la que Tommy (Thomas Kail) llevaba años trabajando. Me acuerdo de que editaba, se tomaba unos meses de descanso y retomaba. Incluso, coincide con que casi se cumplen cinco años de que lo filmamos, así que resultó bastante extraordinario. ¿No crees, Tommy?

Thomas Kail: –No podrías haberlo dicho mejor. En Disney nos habían propuesto que saliera unos 15 meses después, pero con esta situación, ese tiempo se redujo de golpe. Eso nos obligó a acelerar el proceso y a ponernos a trabajar. La barrera para entrar en la plataforma se derrumbó. Porque ahora mismo no es que sólo no haya Hamiltons en cartelera, sino que no hay ninguna presentación en vivo. No hay conciertos, obras de Broadway ni teatro regional, y nuestra película es un recordatorio de lo que se sentía ir al teatro en 2016, que de repente se volvió una virtud extra. Es un recordatorio de cómo se siente estar sentados en un mismo lugar rodeados de más personas. Además de que hay mucha gente que no ha podido ni podría ver la obra en vivo de otra manera.