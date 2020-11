T

an admirable para mí como James Atlas es Leo Damrosch, el biógrafo de Jonathan Swift, William Blake y, ahora, del extraordinario conjunto de amigos y personajes o, simplemente, extraordinario conjunto de talento del Londres del siglo XVIII, agrupado en The Club: Johnson, Boswell, and the Friends Who Shaped an Age, Yale University Press, 2019.

Se trata de dos biógrafos, Atlas y Damrosch, profundamente leídos, sólidamente, extensamente cultos, verdaderamente cultos, y, en este caso, no necesariamente, no limitadamente, no exclusivamente, cultos en literatura, arte y las humanidades, sino cultos en un sentido todavía más abarcador, el de mayor alcance que ser culto pueda implicar. Así, mientras, si bien tienen con qué precisas y amplias referencias externas documentar la basta información con la que crean sus biografías, y en las que las basan, de igual modo tienen con qué teorías científicas, o, dada la naturaleza de su tema, lo más científicas posibles, explicar la personalidad de los individuos de quienes se ocupan. En las instancias específicas de Atlas y Damrosch, es la estricta teoría de la escuela freudiana la que explica, tanto a los autores como a los lectores de estos dos enormes biógrafos o, por lo pronto a mí, la personalidad de sus biografiados, teoría con la que indican de dónde vienen las características particulares de las respectivas identidades, las respectivas individualidades de sus biografiados. Es decir que ninguno de los dos biógrafos que aquí cito deja suelto ningún cabo en su indispensable y encomiable misión, absolutamente ningún cabo suelto dejan en su misión biográfica.

Para sintetizar, admitir, confesar, a qué grado aprecio la calidad de la mano de autor de Atlas y Damrosch, me atreveré a hacer constar aquí la fantasía que me han despertado de que, como autora que soy, algún día un biógrafo como Atlas o Damrosch se ocupe de mi vida. Y perdón por la pretensión, pero sé, o al menos imagino, intuyo, supongo, que en este descabellado punto no hablo únicamente por mí. ¿O sí? Que quien lo dude, lance la primera piedra. O, que quien haga conciencia de su propia vida, la dedique a lo que sea que la dedique, niegue que, tras leer a estos dos biógrafos, no entretendría la ilusión de que un biógrafo como Atlas o Damrosch recogiera y contara su vida.