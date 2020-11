Aquella idea, considera Volkova, es algo que las personas se deben preguntar aun en aspectos fuera de la sexualidad. Es una invitación a reflexionar y mirar hacia adentro para que tengas la vida que quieras vivir porque te hace feliz , apuntó.

Estima que aquella seguridad y convicción por ser franca consigo misma proviene de la libertad que le daba su familia. Podía expresarse, hablar y moverse como ella quería, algo que no se le permite a mucha gente. La joven espera algún día que la sociedad acepte a las personas por cómo son y no las queramos moldear a lo que queremos .

Tiene más de un millón seguidores en su canal de YouTube, algo que le costaba trabajo entender, pues no podía explicarse por qué tantas personas estaban interesadas en lo que ella decía.

Aunque muchos pertenecen a la comunidad LGBT+, quienes frecuentan el contenido en su mayoría son mujeres heterosexuales que no se sienten cómodas en su cuerpo, que todavía les cuesta explorar el lado de su sexualidad y reclamar y hacer suyo su cuerpo .

A Victoria le gusta pensar que con su labor es posible lograr cambios. Con que a una sola persona le haga sentir que no está sola, que no está loca, que no es una locura querer alcanzar tus sueños y tus metas, ya con eso me doy por bien servida. Porque es una persona que va a hacer la diferencia .

Además de ser actriz, influencer y empresaria, está terminando de escribir un libro autobiográfico.