▲ Según un sondeo, 60 por ciento de los restaurantes no aplicaron pruebas Covid a su personal y no instalaron barreras entre los comensales. Foto Roberto García Ortiz

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de noviembre de 2020, p. 27

Regresar al semáforo rojo por el incremento en el número de casos de Covid-19 será fatal para el gremio de la gastronomía, pues significaría la muerte de la mitad de los negocios, alertó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

En la presentación de los resultados de la Encuesta nacional resilencia de la industria restaurantera en tiempos de Covid-19, Francisco Fernández Alonso, presidente del organismo, comentó que pensar en un rebrote y por lo tanto en un cierre, sería catastrófico .

Regresar a semáforo rojo sería prácticamente la muerte de la mitad del gremio. Seguramente la otra mitad quedaría sumamente deteriorada. Yo he comentado que nos agarraron parados en el primer cierre, si nos agarra en este momento, nos agarraría hincados , dijo.

No nos hemos levantado, es un hecho. Yo creo que en las mejores condiciones promedio no hemos alcanzado ni 50 por ciento a las ventas a las que estábamos acostumbrados el año pasado. Un rebrote sería fatal, no sólo para el gremio restaurantero, sino para la economía del país , destacó.

La Canirac se estima que al cierre del año se habrán perdido 300 mil empleos debido a los efectos de la contingencia.

Javier Márquez, socio y director de investigación de Buendía & Laredo, explicó que el sondeo realizado a los socios de la Canirac, de los cuales casi la mitad se encuentra en la Ciudad de México, arrojó que hasta septiembre ocho de cada 10 restaurantes ya estaban operando nuevamente, mientras que dos de cada 10 aún permanecían cerrados o bien dejó de operar definitivamente.

Como respuesta a la pandemia, ocho de cada 10 negocios de este sector redujo el número de empleados. Tres de cada cinco redujo su oferta de comida en el menú y 25 por ciento tuvo que aumentar el precio en el costo de los alimentos.