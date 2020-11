La frustración colectiva convirtió a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) –empresas a cargo de invertir las cotizaciones y que lucran a todo evento por la vía de comisiones– en objeto del desprecio colectivo. Tanto así que pensiones decentes y el fin de las AFP se convirtieron en la principal exigencia del movimiento social iniciado en Chile en octubre de 2019, que confluyen en la demanda de una constitución cuyo carácter sea no de asistencialismo, sino de garantías sociales responsabilidad del Estado.

Que 10 millones de personas pidieran la devolución de los fondos, revela la ilegitimidad del sistema, porque cuando desde el gobierno se les dice que si retiran sus fondos sus pensiones van a ser bajas, en realidad ellas ya saben que son bajas y prefieren tener su dinero en el bolsillo ante la eventualidad de fallecer u otra situación , dice Rivera.

La falta de respuesta, tanto en tiempos como en montos, del Estado a las carencias de la gente ha hecho que el mundo político, incluidos parlamentarios oficialistas, estén respaldando el segundo retiro.

“Piñera está groggy desde el estallido social, su programa fue desechado y no ha querido levantar un plan que se ponga a la cabeza de lo que está pasando, es incapaz de reconocer el resultado inapelable del plebiscito y no tiene una política, de modo que el segundo retiro es el resultado de un gobierno que está sin brújula y no sabe adónde ir y como no hace nada, los parlamentarios tratan de hacer algo para mantener cierto diálogo con la base”, explica.

Desde que estalló la peste del Covid-19, el Estado chileno asignó fondos equivalentes a 9 puntos del PIB para enfrentar las secuelas que dejó, pero de esa cifra sólo 2 puntos (6 mil millones de dólares) son ayudas directas a las personas.

El gobierno podría hacer mucho más, la deuda del sector público es baja, apenas llegará a 33 puntos del PIB y si se le restan los ahorros externos que el país tiene, es mucho menor, pero no hay voluntad política , dice.