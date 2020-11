El exergo mueve a almacenar por anticipado y a prearchivar un léxico que a partir de ese momento hará la ley y pondrá orden. Pero falta el exergo, ese no sé qué de María Elena que va más allá de sus méritos académicos fuera de serie.

Capacidad de trabajar incansable, vocación por la sicología social, ¿hay otra? Necesidad de reintegrar al farmacodependiente a la realidad. Una inteligencia que sintetiza al infinito. Sensibilidad para leer en sus pacientes el regreso al origen y vuelta a la anhelada realidad.

O sea, un eco lejano y confuso, como entre sueños. Sonidos inarticulados. Rumores. Suspiros. Palabras desconectadas. Frases inconexas, donde las palabras no han nacido, la articulación no es ya el grito, pero no es discurso. La repetición es casi imposible, el lenguaje separa concepto y sonido, significado y significante. Diferencia entre alma y cuerpo, amo y esclavo, Dios y el hombre .

De esas separaciones nacerá el lenguaje del cuerpo, los gestos, la relajación y la rigidez corporal . ¿Cómo reintegrar a la realidad social al farmacodependiente con este lenguaje de los primeros meses?

Una vida de María Elena Medina Mora dedicada a estudiar y tratar de resolver este flagelo de la vida social.