En la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) se realizaron pagos de apoyos a beneficiarios que no presentaron el dictamen de certificados de reconstrucción; así como entrega de apoyos económicos a personas cuya recepción no se comprobó. Con corte al 30 de octubre de este año, el órgano fiscalizador recibió información relativa a 744 recomendaciones, de las cuales 356 se consideraron atendidas, 276 atendidas parcialmente, siete no atendidas, de 105 la información se encuentra en análisis; y de 795 aún no vence el plazo de respuesta al Oficio de Notificación del Informe Individual de Auditoría.

Hasta el momento, el órgano fiscalizador no cuenta con información sobre los montos resarcidos a la hacienda pública por dichas afectaciones.

En cuanto a la cuenta pública 2019, la Auditoría Superior no ha presentado ninguna denuncia, pues hasta el momento no hay presunción de irregularidades que pudieran derivar en un delito.