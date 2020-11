En el caso particular del área de salud, señaló que al momento que se entregaron los informes a la Auditoría Superior había un número de personas enfermas de Covid-19 que no estaban trabajando, por eso las firmas de algunos funcionarios en ese momento no fueron entregadas, pero eso no quiere decir que haya habido un mal uso de los recursos ni mucho menos .

Sheinbaum aseguró que hasta la fecha en que se hizo la revisión por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas todas las observaciones pueden ser atendidas, por lo que entendemos que los auditores van a ser sensibles a esta situación; si hay un tema mayor, pues obviamente tomaremos cartas en el asunto .

La mandataria recordó que este año se ha trabajado con menos de la mitad de personal que normalmente labora en las áreas administrativas de la ciudad, ya sea porque padecen alguna enfermedad que las coloca en alto riesgo de contraer Covid-19, así como mujeres a quienes se dio oportunidad de quedarse en casa para cuidar a sus hijos.