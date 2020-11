En materia económica, la encuesta destaca que los más afectados en cuanto a la reducción de ingresos y pérdida de empleos son quienes laboran en el sector informal, así como a los hogares en los que hay menores de edad.

Asimismo, en uno de cada 10 casas se reportó una inseguridad nutricional severa, es decir, que no tienen la cantidad de comida suficiente; otro 15 por ciento indicó que sus alimentos no son de buena calidad y 38 por ciento dijo tener preocupación de no tener acceso a alimentos.

En cuanto a educación, la encuesta señala que en 9 de cada 10 hogares con menores de edad ellos continuaron con sus estudios a distancia, 64 por ciento por medio de Internet, 44 por televisión y 22 por ciento utilizó un teléfono celular.

En la presentación participó la directora de Evalúa, Araceli Damián González, quien resaltó que la ciudad es la primera y única entidad del país en tener datos propios de las afectaciones de la pandemia en la población, los cuales servirán para consolidar y profundizar la política social del gobierno capitalino.

Por su parte, la jefa de Política Social del Unicef, Catalina Gómez, resaltó la importancia de los programas sociales del gobierno local, al señalar que con base en los resultados de la encuesta llegaron a quienes más lo necesitan, como es el caso de Mi Beca Para Empezar, aunque dijo que estos apoyos se pueden extender a mujeres embarazadas y familias con hijos que aún no están edad escolar.