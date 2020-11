A

la salida del comedor, un remolino de aficionados giraba en el hall, donde se bebían los últimos cafés y coñacs. El enorme patio interior, cubierto por toldos, estaba fresco. Las lonas golpeaban suavemente.

Helados, puros y anís del Mono. De lejos nos saludaron Jimmy Andales, Joao y Natalia Paim y Antonio Pérez Tabernero. Junto a ellos aparece una manola. ¿Quién? Cristina Alburquerque. A su lado estaba Cayetana. Una morena y una rubia.

El barullo disminuyó, se tornó menos agudo, pero tenía en el fondo un rugir de tambores.

–¿Qué hora es? –Las cuatro. –¡Vámonos!, dijo alguien, que se hace tarde.

José Tangao no tenía pasaporte ni pesetas. Se había despedido de nosotros en Alfeizerao. Lo hizo emocionado. Había acompañado de cerca todas mis ilusiones y la preparación de mi peligroso caballo Maravilla, ya rechazado por dos rejoneadores por indomable. Hasta cierto punto, los caballistas tenían razón. Maravilla, en la cara del toro, no obedecía sino a sus instintos. Conseguí rejonear con él porque aprendí yo, no él, a tener absoluta confianza en su intuición y soltarle la rienda en los momentos de peligro. A Ruy le daba miedo verme salir con él a la plaza.

–Si un día se equivoca –decía—vas a parar con él al palco de la presidencia.

A pesar del peligro –quizás por eso– escogí a Maravilla para mi presentación sevillana.

José Tanganho, repito, se despidió de nosotros en Portugal. Hacía yo el paseíllo en la Maestranza cuando descubrí la figura inconfundible de nuestro amigo Alfeizerao. Allí estaba él, en medio de la multitud, agitando su sombrero. ¡Qué gracia me hizo! ¿Cómo había llegado y cómo habría entrado? Después, supe que se coló sin billete y sin pasaporte. Maravilla y yo nos entramos con un cárdeno bragado de Cobaleda. ¡Qué bien toreó mi caballo!