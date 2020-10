A

cosados Nuestros Indios murieron al luchar es el lema que da nombre a la banda fundada por Andrés Giménez, quien actualmente también es integrante del grupo multinacional De la tierra, junto con Álex González, batería, Maná; Andreas Kisser, guitarra, Sepultura, y Harold Hopkins, de Puya en el bajo. En una charla vía telefónica para presentar Distinto, el sencillo de este cuarteto, salió el tema del Tianguis del Chopo. El cantante argentino, sin dudarlo y de manera espontánea, se refirió al mercado roquero: Qué lindo lugar el Chopo, qué lindo. Cómo me gusta estar allí. Aparte, ese lugar es místico, tiene y contiene una magia única, una energía súper poderosa; es hermoso, la comunión que hay allí, la diversidad de tribus, todas unidas por el mismo sentimiento que es el pasarla bien, el respeto, el mostrar su arte. Yo siempre que voy a muchos países de Latinoamérica y me preguntan por un lugar de allá en México, siempre hablo del Chopo porque es algo único. No hay muchos lugares como el Chopo en el mundo, diría yo. Así que nada: Ojalá nos volvamos a cruzar por allí, sería buena madera . No faltaron los comentarios del también guitarrista por el aniversario 40 del Chopo. Nosotros aquí sabemos que la celebración ha sido pospuesta por motivos de sobra conocidos; no obstante, este día se instalará una ofrenda en memoria a rocanroleros y banda que ya no están por acá; todas las actividades choperas serán bajo todas las medidas sanitarias exigidas por Sedeco.

Apoyo al cantante y compositor José Cruz

El pasado 11 de octubre, José Cruz, líder fundador de la banda de blues rock Real de Catorce, subió un video a su muro de Facebook como respaldo al siguiente mensaje escrito que aún circula en las redes: “Estimados amigos de José Cruz: En estos momentos él está atravesando por un problema muy serio de índole financiero y legal. Necesita urgentemente cubrir una fuerte cantidad de dinero para el mes de noviembre sin prórrogas. Por ello, solicitamos amablemente su apoyo de la siguiente manera: requiere que 200 personas lo apoyen con mil pesos. Lo que ofrece: un certificado personalizado y foliado de convivencia personal una vez que estemos en semáforo verde. En caso de que no vivan en la CDMX, podremos enviarles el libro autografiado y un saludo personalizado por José en un video. Su libro Yo creador me confieso, con autógrafo personalizado, enviado por correo a partir de su depósito. Cuenta Citibanamex 830343 Clabe 0021 8070 1008 3034 34 tarjeta 5204 1602 0543 1096. Patricia Aguirre Romero. Muy importante: Si realizan transferencia bancaria, favor de anotar en la descripción: donativo o apoyo. ¡Muchas gracias! Mayor información: yocre[email protected]. “ Es bueno señalar, sólo como referencia, que el autor de Azul, Me mira a los ojos, Contraley, El gárgaras, Radio, Morir entre otras canciones, padece desde hace más de 10 años esclerosis múltiple, enfermedad que ha limitado su carrera como músico activo en la última década.