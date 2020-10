Privilegiar el diálogo para la construir proyectos en el INAH

omo investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en uso del derecho de minoría, diferimos de la inserción A la Sociedad Mexicana , publicada en un medio nacional el 27 de octubre de 2020.

El pleno de delegados de nuestro sindicato acordó rechazar un proyecto tendiente a diseñar una política de investigación del INAH elaborado por las autoridades, y para discutir su pertinencia se solicitó una reunión con el director general. En ésta se acordó que una comisión mixta (investigadores y autoridades) efectuara su revisión, no obstante, en asamblea sindical se resolvió no asistir a la cita acordada y publicar un desplegado sobre las irregularidades del proyecto, afirmando que las autoridades han mostrado un rechazo al diálogo con los trabajadores . Disentimos del conflicto en lugar del diálogo como vía para resolver los problemas académicos del instituto. Exhortamos a nuestros compañeros a construir posicionamientos que nos fortalezcan como colectivo y abonen a la defensa de nuestra institución.

María Elena Morales, Yólotl González, Mario García, Samuel Villela, Amparo Sevilla, Arturo Motta, Carmen Morales y 54 firmas más

No a la consulta al Plan de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán

Un grupo de ciudadanos solicitamos a Nina Carolina Izabál Martínez, directora general de Planeación Urbana en el estado de México, que ejerza sus facultades para evitar que el presidente municipal de Tepotzotlán, Ángel Zuppa Núñez, realice la consulta al Plan de Desarrollo Urbano del municipio por las siguientes razones: es inviable que la ciudadanía pueda revisar un documento de 380 hojas, con tan sólo 22 días de haber sido publicado por el ayuntamiento, para evaluarlo en conjunto y realizar una contrapropuesta que no afecte los intereses de la población tal como pretende la propuesta oficial. Con lo que se correría el riesgo de incumplir con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México.

Llevar a cabo una consulta ciudadana sin que los habitantes participen sugiere más bien la realización de una simulación administrativa que puede afectar en lo subsecuente el perfil turístico y medio ambiental de este municipio, considerado Pueblo Mágico.

La última y más importante razón es que resulta imprudente, por decir lo poco, que en medio de una situación sanitaria como la que estamos viviendo se pretenda realizar una consulta pública sobre un asunto que no es prioritario y que, frente al proceso electoral que se encuentra en puerta, despierta sospechas. En este sentido consideramos más conveniente esperar a que la emergencia pase y así revisar el asunto con el gobierno entrante.

Sara Elva Trejo Fragoso

El INE no responde para renovación de credenciales

Llevo meses tratando de renovar mi credencial de elector. En el correo [email protected] de la página del Instituto Nacional Electoral (INE) me dan el teléfono 8004332000 donde nunca contestan. También me refieren a la página de citas donde es imposible concretar nada pues la sección de localización de módulos no responde. Se vence en unos días mi credencial y no tendré la identificación oficial solicitada sobre todo en los bancos. ¿Cómo podré cobrar mi pensión?