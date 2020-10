De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 31 de octubre de 2020, p. 7

La cantante Elsa Urbina lanzó Amarte es un placer, primer sencillo de La belleza, su disco debut. Del compositor Juan Carlos Calderón, el público conoce la canción por la versión de Luis Miguel.

Ahora, con la voz de Elsa Urbina y un arreglo del maestro Javier Carrillo, ganador de varios Grammys, el tema adquiere color femenino: “me encanta porque me gustó la letra; me identifiqué mucho, desde con el título de la canción. Se me hizo algo bello. Me encanta esa frase ‘amarte es un placer’ y yo le hice una adaptación a la canción: de una mujer a un hombre. Es un tema muy romántico y con versión mariachi se me hizo muy especial y terminé cantándola muy a mi estilo, como todo el disco”.

Tributo a México

Con una trayectoria de varios años como intérprete de diversos géneros musicales y en diferentes idiomas, tomar la decisión de hacer un disco con mariachi fue importante para Elsa porque era cantarle a México, cantar en español, recordar mi infancia, darle un tributo a mis padres. Y dije: ¿por qué no? Más ahora que es un género tan descuidado. Sé que me arriesgo, pero quise hacerle un tributo a México .

El segundo sencillo empezará a circular por las redes sociales a partir de este fin de semana. Se trata de La llorona, canción tradicional oaxaqueña que, en la versión de Elsa Urbina, conserva su esencia: “es un tema que disfruté muchísimo; muchos dirán ¿por qué La Llorona? Pero el repertorio de mi disco fue pensando en lo que a mí me gusta y esta canción es una que siempre me ha encantado, y cantar en zapoteco (la segunda parte está en esa lengua) lo he disfrutado mucho, y cuan-do me escuchan amigos en bohemia me lo aplauden. Y pensé: ‘tengo que meter una canción que ten-ga frases en zapoteco. Y escogí La llorona. Y creo que tiene mucho mi esencia, lejos de pretender parecerme a otro cantante. En el momento que estaba grabando cerré los ojos y pensé: ‘déjate llevar, siente la canción. Vívela y sé tú; la adaptación en zapoteco la hice yo; sí me apoyé mucho con amigos de Oaxaca, les pedí la letra, pero yo busqué esas inflexiones de voz tratando de respetar el carácter y la letra original”.