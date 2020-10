La cultura cubana está de fiesta: Omara Portuondo cumple 90 años. Multipremiada y orgullo de nuestra cultura, esta artista extraordinaria, tan admirada y querida por el pueblo, es expresión viva de la más raigal cubanía. Llegue a ella nuestra felicitación y nuestro cariño , escribió el ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso Grau, en su cuenta de Twitter.

Nominada en siete oportunidades al Premio Grammy Latino, en Estados Unidos, la cantante cubana se alzó con dos gramófonos dorados, uno en 2009 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, y el segundo en 2019 a la Excelencia Musical.

Con 30 discos en solitario, Omara ha realizado giras y presentaciones en Venezuela, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Japón y Francia, entre otros países.

La obra de la diva de la canción cubana se extiende a todas las edades, es por ello que en 2011 lanzó el álbum Reír y Cantar, en el cual recorre el repertorio de clásicos infantiles.

Ese mismo año, Portuondo puso voz al personaje Mama Odie, una hechicera buena y ciega que vive en los pantanos de Luisiana, en la película de Disney The Princess and the frog (Tiana y el sapo).

La celebración por las nueve décadas de la cantante se inició desde enero con el concierto de clausura del Festival Internacional Jazz Plaza, en el cual interpretó clásicos de su repertorio junto al pianista Roberto Fonseca.