Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 23 de octubre de 2020, p. 4

Con la extinción de los 91 fideicomisos de ciencia, tecnología e innovación no habrá una sola beca o estímulo a un investigador que vaya a ser afectado por este cambio ni se sacrificará el desarrollo científico y tecnológico del país, afirmó Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tras dar a conocer diversas irregularidades en dichos fondos y en el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), con el que se entregaron recursos millonarios al sector privado.

En entrevista con La Jornada Álvarez-Buylla informó que actualmente ya existen demandas que el consejo interpuso en contra de varias empresas para solicitar la devolución de recursos públicos, ya sea porque se ejercieron indebidamente o porque hubo incumplimientos , por lo que en colaboración con el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) se busca recuperar cerca de 500 millones de pesos.

Aclaró que este monto no tiene que ver con todo lo que estamos devolviendo a las finanzas públicas que no implica una interposición de demandas . Explicó que es posible presentar denuncias penales si se identificara que hubo tráfico de influencias en el otorgamiento de apoyos o que se simularon proyectos como de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación, pero que en realidad no lo eran .

También, agregó, pueden haber denuncias administrativas si se advierte que hubo conflictos de interés o en los casos en que se haya violentado los principios constitucionales y los que la propia Ley de Ciencia y Tecnología, como otras disposiciones aplicables, establecen para el otrogarmiento de los recursos públicos .

En cuanto a los fideicomisos, destacó que son un instrumento del ámbito privado que no puede suplantar la administración pública. No podemos tener otro gobierno paralelo . Y aseguró que los recursos que ya están comprometidos por convenios o compromisos de los comités técnicos de administración en proyectos que avancen de forma adecuada técnica y administrativamente, van a seguir siendo financiados, pero ahora con fondos fiscales .

Consideró que en el debate sobre la extinción de los fideicomisos “ha habido también mucha manipulación política, más que otra cosa. Obviamente hay intereses creados, quizá algunos de los colegas tan preocupados, pues a lo mejor estaban en ese uno por ciento de los que jugaban en las grandes ligas del Conacyt –sólo 20 de los poco más de 2 mil sujetos de apoyo beneficiados por los fideicomisos recibieron 40 por ciento de los recursos– y bueno ahí sí pedirles disculpas, ya no podrá seguir siendo así de dispendioso, preferencial y discrecional el gasto”.