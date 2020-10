Desde luego, no faltan los éxitos más reconocidos de los Talking Heads, Once in a Lifetime y Burning Down the House, que arrancan ovaciones del público del Hudson Theatre desde que se escuchan sus primeras y reconocibles notas. Entre canción y canción, Byrne da breves explicaciones e invita a sus conciudadanos a votar. Como corresponde a su categoría de gringo blanco, no es un gran bailarín, pero ha sabido compensar su tiesura con movimientos espásticos de mímica.

En un registro opuesto, se vio también la película holandesa De kuthoer (La puta del coño), primer largometraje de Ivo van Aart, una sátira social negra acerca de una columnista (Katja Herbers) de un diario que, harta de las agresiones groseras que sufre en Twitter, decide rastrear y asesinar a los responsables. El asunto sería gracioso –y oportuno– si no estuviera pintado con la brocha más gorda. Por cierto, el título original ha sido censurado y, fuera de Holanda, se ha traducido como The Columnist. En todos lados se cuecen habas.

