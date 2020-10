C

omo toda opinión interesante, la externada la semana pasada en este espacio por el doctor en historia y perspicaz aficionado Jesús Flores Olague sobre los dos carteles en Zacatecas, con reses de Piedras Negras y José Julián Llaguno, creó polémica al afirmar que Fortes es el pundonor y la valentía, pero le ha faltado cabeza para estar en la cara del toro. Se duerme en las suertes, se recrea tanto en ellas que no se repone y le pierde la distancia a los toros. No es sólo ponerse cerca, sino estarlo sin resultar cogido .

A algunos les agradó la inclusión de Fortes en tan singulares carteles, a otros, que nada le gusta al doctor Flores, y a otro le llamó la atención que para el quietismo de ese torero de escaso rodaje, Piedras Negras y José Julián Llaguno, y para el posturismo efectista de los que figuran, toritos de la ilusión. Con estos criterios no habrá resurgimiento posible de la fiesta. Urge pues la capacitación, sobre todo a los metidos a empresarios taurinos.

Hace años, en inolvidable entrevista, el escritor Juan de la Cabada me decía: “La cosa no es para desencantar, es para luchar… En Campeche había una revista que se llamaba Sol de Provincia y unos amigos me pidieron que escribiera algo sobre el Día de la Raza. ¿Cuál raza?, ¿qué día?, pregunté. La gente pobre, ¿qué raza tiene? Entonces se me ocurrió escribir algo sobre el chino Ham, casado con una árabe y radicados en Campeche. Muchas viejas se enojaron con ‘ese peludo’, pero el artículo levantó ámpula… Toma nota que el asunto de la raza todavía se cotiza. Los ojitos azules, el cabellito rubio. Hombres y mujeres vestidos según el gusto ‘internacional’, la imposición de la estupidez y la visión de los de fuera, como si el nacionalismo bien entendido debiera seguir pasando por la aduana de sus aprobaciones.”