Las boxeadoras nos comentaban que no las estaban tomando en cuenta, de por sí enfrentan eso, pero tras la pandemia, pues fue mucho mayor el rezago , comenta Humberto, quien junto a su hermano Alberto y el ex monarca La Chiquita administran una promotora de boxeo.

Si antes era complicado hacer una función de boxeo, tras la pandemia se duplica la dificultad. Si además se pretende que sea una velada femenil, entonces es empujar una roca cuesta arriba. Humberto González, hijo del ex campeón La Chiquita, decidió emprender la cruzada para apoyar a las peleadoras sin ofertas de trabajo tras la parálisis provocada por el coronavirus. El próximo 30 de octubre en Ciudad Nezahualcóyotl organizará una cartelera con las mujeres como protagonistas.

El clima adverso tiene muchos niveles. La discriminación salarial es el último peldaño, pero antes tienen que sobreponerse a muchas desventajas. Existen sectores de la afición que suelen menospreciar el trabajo de las boxeadoras, lo consideran técnicamente inferior y menos potente. Una falacia, afirma González.

La gente que ha visto boxeo femenil de calidad ha comprobado que no sólo compite en espectáculo con el varonil, sino también lo puede sobrepasar por la pasión y entrega , sostiene Humberto; pero quien las ve trabajar no duda del profesionalismo que imprimen en su oficio y el sacrificio. El boxeo sin técnica también existe en los hombres, no es propio de un género .