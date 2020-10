De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 17 de octubre de 2020, p. 7

En una charla en la que se tocaron temas sobre el contenido sonoro y letrístico de su nuevo sencillo, Petite Mort, así como de la fidelidad de sus seguidores y de los diversos géneros musicales que ha abordado a lo largo de sus 25 años de carrera, José Madero también habló de los caminos musicales que nunca probaría.

El reciente álbum del regiomontano es Psalmos, lanzado en septiembre de 2019, del cual se desprendieron cuatro sencillos. No hubo más , dice el cantante.

“Se detuvo el proceso y apenas fueron cinco conciertos de la gira programada con muchos conciertos, incluso en el extranjero. Ahora empezaremos en febrero la gira con otro nombre; lanzamos un sencillo el 1º de octubre, se llama Petite Mort, aunque esta canción no viene en el álbum; es independiente de mis discos, llega sola, es indigente.”

La pieza tiene letra directa. En algunas estrofas se escucha: En esta cripta no existe amor/ese no es el sendero/Entre humo y alcohol entro en razón/ pero ya sin pantalón/ Que empiece la función/ Entre sábanas y alcohol, no encontraré amor .

Madero aclara “Esta canción habla de sexo con un sentido sicológico, no carnal, ni morboso, ¿por qué? Porque la persona que narra está buscando conectar con alguien o llenar ese vacío emocional que tiene a través del sexo. Piensa que ahí va a encontrar esa compañía o ese amor que le falta, esa comprensión; se da cuenta y entra en razón de que aquí no va a hallar nada, pero, pues ‘ya me quité el pantalón’, entonces a darle. Pero así no voy a conectar con otra persona, no voy a encontrar lo que busco. La canción no la escribí con una mente sucia”.