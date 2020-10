De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 17 de octubre de 2020, p. 6

La Revolución de Emiliano Zapata, Cuca, Rostros Ocultos, Machingón, Fanko, Nata y Afro Brothers conforman el cartel del concierto Un recorrido por el rock tapatío, que se realizará mañana vía streaming.

Javier Martín del Campo, líder de La Revo y compositor de Nasty sex nos cuenta, desde su natal Guadalajara, sobre esta nueva experiencia: “Es el primer concierto en esta modalidad y tenemos mucha expectativa de cómo será tocar sin público. A mí me gusta estar directamente con la gente, pero veremos qué pasa y hay que disfrutarlo, porque en lo que va de la pandemia no ha habido nada. Se paró todo. Por lo pronto, ya está listo mi set list. Van Nasty sex y Ciudad perdida, también estoy incluyendo otras canciones no tan conocidas, como La viuda negra, Vértigo y Mi forma de sentir, que es balada, pero le hicimos un arreglo muy acá. Traemos una violinista que toca bien suave y le hicimos un arreglo muy especial a esta rola”.