Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 12 de octubre de 2020, p. 24

Las empresas de tecnología financiera, conocidas como fintechs, enfocadas a promover los servicios de pago no buscan que el mercado se monopolice en una sola firma, motivo por el que, hasta el momento, es uno de los segmentos que más se expande en el país, asegura Pierpaolo Barbieri, fundador y director general de Ualá.

La fintech, que recientemente comenzó sus operaciones en el país considera a México como el mercado primordial para expandir su presencia fuera de Argentina, su país de origen, y ve mensajes claros de las autoridades del sistema financiero en el sentido de abrir y consolidar el sector en los siguientes meses, además de promover la inclusión financiera.

Certeza para operar

No queremos un monopolio, no queremos un cártel, no queremos que haya sólo dos opciones dentro del mercado, queremos que haya opciones, varias, eso es bueno. Admiramos a mucha de nuestra competencia y queremos entrar de lleno , dice en entrevista.