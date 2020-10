Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 10 de octubre de 2020, p. 23

En la capital no hay hospitalizados por influenza, aseguró la secretaria de Salud Oliva López, quien adelantó que la próxima semana llegará un lote de 400 mil dosis para continuar con la campaña de vacunación a la población vulnerable, entre quienes se encuentran menores de cinco años, mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónico degenerativos.

A su vez, Claudia Sheinbaum precisó que no hay instrucción en hospitales ni centros de salud locales para no vacunar a la población no vulnerable, sino que se trata de una orientación por parte de la Secretaría de Salud , que es lo que se ha realizado en años anteriores.

La orientación es que son para las personas más vulnerables a presentar casos graves y complicados de influenza, al mencionar que el abasto está garantizado con un millón 800 mil dosis sólo por parte de la dependencia, más las de los hospitales y clínicas del IMSS e Issste.