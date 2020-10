El colaborador del ex comisionado de Reconstrucción, Édgar Tungüi, nombrado en dicho cargo por el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, es señalado por la contratación indebida de empresas privadas y pago de sobreprecio para la demolición de edificios afectados por el sismo de 2017 en las demarcaciones Benito Juárez y Coyoacán.

Siempre es inaceptable, dijo, que el recurso público se utilice para beneficio personal, pero en particular lo que iba destinado a los damnificados del sismo. Es inmoral , apuntó, y felicitó a la Contraloría y a la Fiscalía General de Justicia locales por el trabajo que llevó a la aprehensión del ex funcionario.

De acuerdo con la indagatoria integrada por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Herrera González presuntamente otorgó un contrato por 12 millones 151 mil 339.21 pesos a la empresa REM Ingeniería Ecológica, SA de CV, y otro por 3 millones 869 mil 996.90 pesos a la Constructora Vallento, SA de CV.

En el otorgamiento de los contratos participó Enrique Takahashi Villanueva, ex director de Licitaciones de Obras Públicas, quien está en la cárcel, y es buscado Gerardo Báez Pineda, ex director general de Construcción de Obras para el Transporte.

El primer contrato se otorgó a REM –también encargada de la reconstrucción de dos edificios en el multifamiliar Tlalpan– para la demolición de dos inmuebles en la calle Escocia 29, colonia Parque San Andrés, en Coyoacán; y el segundo fue para Vallento, para un inmueble en Concepción Béistegui 1503, colonia Narvarte, en Benito Juárez.

Con su detención suman siete ex funcionarios de la administración pasada detenidos: cinco de la Secretaría de Finanzas y dos de Obras.

Faltan por cumplirse nueve órdenes de aprehensión contra el ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda José de Jesús Gutiérrez, el comisionado de Reconstrucción, Édgar Tungüi –contra quienes la Interpol emitió una ficha roja para buscarlos en 195 países–, el ex titular de la Agencia de Gestión Urbana Jaime Slomianski y cuatro colaboradores, el ex director de Construcción Gerardo Báez y el ex director del Instituto de Vivienda Raymundo Collins.