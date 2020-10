Este documental muestra el registro del nuevo disco de Springsteen, Letter to You, las canciones grabadas en vivo con la banda e incluye actuaciones finales de 10 temas originales del disco. El filme es también un homenaje a la E Street Band, grupo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera, a la música rock en sí y al papel que ha tenido en la vida del icónico artista.

Bruce Springsteen’s: Letter to You es el título del audiovisual producido por Apple Films y dirigido por Thom Zimny, que recogerá actuaciones de la E Street Band, imágenes de estudio y material de archivo inédito.

Letter to You es el primer álbum de estudio del músico grabado en vivo y junto con E Street Band desde Born In The USA, en 1984.

El disco grabado en solo cinco días tiene nueve canciones inéditas, y tres sencillos compuestos en los años 70 de la pasada centuria: Janey Needs a Shooter, If I was the Priest y Song for Orphans.

Springsteen es considerado uno de los músicos más exitosos de la música rock, con ventas que superan los 64.5 millones de álbumes en Estados Unidos y más de 120 millones a nivel mundial.

Entre los premios recibidos destacan 20 Grammys, dos Globos de Oro y un Óscar.