na de las voces jurídicas más significativas de la llamada Cuarta Transformación (4T), Santiago Nieto Castillo, disminuyó el eventual alcance punitivo de la consulta popular sobre responsabilidades de actores políticos , que se debe realizar el año entrante.

En realidad, se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, porque los delitos no se encontrarían prescritos, no así en los casos de Vicente Fox o Carlos Salinas de Gortari , dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda durante un foro organizado por El Colegio de México. Explicó que los exentos de acción penal lo estarían porque ya concluyó el plazo de 10 años para ser considerados expedientes que pudieran llevarse ante los tribunales.

Nieto Castillo, quien podría dejar la UIF-SHCP si es postulado por Morena al gobierno de Querétaro, propuso una salida ante la inviabilidad jurídica de ir contra tres ex presidentes de la República (Salinas de Gortari, Zedillo y Fox): lo que se tendría que hacer ante esta situación de no poder impulsar una acción jurídica, por lo menos, sí sería tener una investigación, una especie de comisión de la verdad para conocer los alcances de la corrupción en el país y que la ciudadanía sepa los alcances a los que llegaron todos los ex mandatarios que ha mencionado el presidente López Obrador (...) podría ser una buena salida en razón de que nuestro sistema jurídico establece la conclusión de las responsabilidades penales a los 10 años (https://bit.ly/34ziQFk).

Bajo las consideraciones jurídicas de Santiago Nieto Castillo, poco podría hacerse a partir de la famosa y muy polémica consulta popular que originalmente, conforme a la pregunta planteada por el presidente López Obrador, buscaba, como una de las dos opciones posibles, la acción de las autoridades para investigar y sancionar a cinco ex presidentes de la República por presuntos actos de corrupción.