Hace 50 años, por severos desajustes con el alcohol y las drogas duras, y en la plenitud de vida y carrera, murió Janis Lyn Joplin, La bruja cósmica.

Habían pasado apenas dos semanas de la muerte de Jimi Hendrix y el rock sumaba otra pérdida, Janis murió también a los 27 años.

Debutó con toda su fuerza explosiva el 12 de junio de 1966. Desapareció a causa de una sobredosis de heroína el 4 de octubre de 1970.

Nadie en su natal Puerto Arturo, Texas (19 de enero de 1943), como escribió en estas páginas Raúl de la Rosa, apostaba por esa desgarbada joven, gordita, con acné (que le dejó marcas en la cara), y que a los 18 años se marcha de su casa para buscar su propio blues en California.

Bessie (Smith) me enseñó el aire, y cómo llenarlo. Ella fue la razón por la que yo empecé a cantar realmente , le dijo en alguna ocasión a un periodista... “Cuando empecé a cantar copiaba los discos de Bessie. Acostumbraba cantar exactamente como ella, y cuando comencé en Big Brother ésa era la única cosa que sabía hacer, y me preguntaba: ‘¿Es esto real, o es algo que he aprendido a hacer con mi voz?’”, expresó una vez Joplin.

Una sola canción