–¿Cuál fue el primer disco que grabaron?

–Acalanto, de una agrupación de Rosario, Argentina, que estaba de gira por México, pero cuando saqué el disco el grupo se deshizo, y los ex integrantes decidieron regresar a su país; me quedé sin grupo, sin presentarlo, sin nada. Fue terrible, tardé 10 años en repartir los primeros mil ejemplares. A veces los regalaba en las tiendas para que se difundiera y la gente me decía: Bueno, no lo conocemos, no está aquí, para que lo vamos a difundir .

“Siguió mucha gente: Margie Bermejo, Argelia Fragoso, el Cuarteto Argentino de Tango, Rockdrigo, el Piporro y Mercedes Sosa, entre otros. Abrimos una línea que se llama La Palabra, que es para los poetas en su propia voz, donde están Juan Gelman, Juan Bañuelos, Ernesto Cardenal, Antonio Preciado y muchos más. Ahora nos encontramos en una situación crítica, no sólo por la pandemia, sino por la desaparición del disco físico, lo cual es una pena. Pero, como decía el escritor argentino Roberto Artl: ‘El futuro es nuestro por prepotencia del trabajo’.”

–¿Ante la desaparición del disco físico, ustedes buscan alternativas?

–Vamos a seguir editando discos físicos porque creemos que todavía hay un amplio público que los adquiere. Por otro lado, hemos abierto la línea de venta digital y en eso trabajamos. No es la gran venta. Apenas alcanza para sostener a Pentagrama con vida. Esto tiene que ver con el gusto que se está formando en la población y que es el que difunden los grandes medios de comunicación.

–¿Han pensado en hacer algo para celebrar este 40 aniversario?

–No pensamos hacer nada debido a la situación tan difícil. No queremos pedir a los músicos, que buscan recursos para sobrevivir, que colaboren de forma gratuita en un concierto. Cuando termine la pandemia abriremos las puertas de Pentagrama, donde trabajó Óscar Chávez, para que la gente lo recuerde, así como a los compañeros que han fallecido en esta tragedia. Vamos a proyectar actuaciones y entrevistas. Además, se está organizando una tienda virtual de venta de discos físicos.

–¿Cómo van con el documental sobre Amparo Ochoa?

–Llevamos más de tres años trabajando en él. Por distintas situaciones económicas no lo hemos podido terminar. Concursamos en el fondo para posproducción de la Ciudad de México y fuimos seleccionados, por lo que para marzo o abril lo habremos terminado a fin de estrenarlo en diferentes lugares.

–¿Con qué se quedaría de lo hecho?

–Me quedo con lo que soy. No me arrepiento de nada. No podría seleccionar un trabajo en específico. Todo en sí es Pentagrama.