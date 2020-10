Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 5 de octubre de 2020, p. 5

París, El rey de Roland Garros Rafael Nadal avanzó con mano de hierro a los cuartos de final junto con Diego Schwartzman, en un mal día para Alexander Sverev, quien perdió ante el juvenil Jannik Sinner tras presentarse a jugar con síntomas de fiebre y falta de aire, mientras Simona Halep, primera cabeza de serie, fue eliminada por Iga Swiatek.

Los organizadores aseguraron que el tenista alemán (7) no consultó a los doctores antes de que comenzara su encuentro de la cuarta ronda frente al italiano, número 74 del mundo, con el que sucumbió 6-3, 6-3, 4-6 y 6-3.

No podía respirar bien, tenía fiebre. No debí haber jugado , declaró el reciente finalista del US Open, sin aclarar si se había hecho una nueva prueba de Covid-19.

Los organizadores advirtieron que Zverev estaba al día con respecto a los exámenes de coronavirus que se aplican a los jugadores cada cinco días. Sus resultados fueron negativos. El más reciente se lo realizó el martes y ayer le informaron que sería sometido a uno más.

Sinner, en tanto, sabe del difícil desafío que tendrá en la siguiente ronda enfrentando a Nadal, número dos del mundo y ganador de 12 títulos en el Abierto de Francia.

El español, quien no ha perdido ningún set, se deshizo 6-1, 6-1 y 6-2 del estadunidense Sebastian Korda (212), de 20 años, su admirador y quien le puso a su mascota Rafa.