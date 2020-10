Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Lunes 5 de octubre de 2020, p. 4

Hace una semana Luis Pantera Nery se coronó como campeón mundial en peso supergallo por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Lo ganó con la habilidad que lo caracteriza y con la que alguna vez conquistó el cetro en la división gallo.

El título estaba vacante, pues Rey Vargas atravesó dificultades con la empresa promotora que lo representaba, además de una lesión que le impidió entrenar y defenderlo. El CMB decidió respetar su condición de monarca y nombrarlo en receso para que el cetro pudiera estar en disputa mientras resolvía sus asuntos.