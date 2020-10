L

eonard Cohen, en la canción Chelsea Hotel No.2, le musita a Janis: … Eras famosa, tu corazón era una leyenda/ me dijiste de nuevo que preferías a los hombres guapos/ pero conmigo harías una excepción/ y apretando el puño por los que, como nosotros,/ están oprimidos por las figuras de la belleza/ Te arreglaste y dijiste, bueno, no importa/somos feos pero tenemos la música / Y luego te escapaste, ¿verdad, nena?

Esta rola viene en New Skin for the Old Ceremony de 1974. Antes, un sábado de octubre, cuatro años previos, Janis Joplin revisaba la instrumentación de Buried Alive in te Blues, la cual se quedó sin la voz de Janis porque al otro día –domingo 4 de octubre de 1970– ella simplemente se marchó sin decir adiós desde la habitación 105 del Landmark Motor Hotel de la Franklin Ave. 7047. Pero no se olvidó de sus cuates: dejó una lana para una fiesta de despedida donde la invitación sólo decía Las bebidas son por Pearl . Su disco póstumo es justamente Pearl y en su contenido vienen dos intensas canciones que capturan voz, sentimiento y el amor de Janis por el blues: Mercedes Benz y Me and Bobby McGee: …yo tocaba suave mientras Bobby cantaba blues/ el limpiaparabrisas marcaba el tiempo /yo sostenía la mano de Bobby en la mía./ Cantamos todas las canciones que conocía el conductor./ La libertad es sólo una palabra cuando no queda nada por perder…Y sentirse bien, era fácil, Señor/ cuando cantaba blues. Mañana hará 50 años que Janis Lyn Joplin está Buried Alive in the Blues.

4 de octubre, el Tianguis del Chopo