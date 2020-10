Ap y Afp

Sábado 3 de octubre de 2020

Lima. El círculo íntimo del presidente peruano Martín Vizcarra quedó golpeado ayer luego de que la policía detuvo a dos ex funcionarias de la oficina presidencial y a un amigo del mandatario en el contexto de una investigación por corrupción que casi provoca su destitución.

Las detenciones salpicaron la imagen de Vizcarra, que había ganado apoyo popular por presentarse como un paladín anticorrupción y que en su mandato de más de dos años ha enfrentado a grupos mafiosos y disuelto un desprestigiado Congreso.

Un ex asesor del presidente, Óscar Vásquez, no fue hallado en su domicilio, pero fue detenido después en la zona turística de Barranco, al sur de Lima, en una pesquisa de la fiscalía sobre los contratos con dinero público que recibió Richard Cisneros, amigo del mandatario, de quien se sospecha no tenía las cualidades para adjudicarse los convenios.