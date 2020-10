Señaló que es necesario comprender la situación económica no sólo del país, sino en el mundo, además de que la desaparición de 109 fondos y fideicomisos con los que las autoridades hacendarias obtendrían un monto cercano a los 98 mil millones de pesos es un tema para mayor transparencia de los recursos, pero eso no significa quitarlos a muchas áreas .

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que Jalisco fue la entidad que más recursos recibió por años anteriores para terminar las obras del Tren de Guadalajara, con lo que el fondo metropolitano no sólo estaba asignado de forma exclusiva a la capital.

En conferencia de prensa virtual, refrendó que “hay muchas obras metropolitanas que de todas maneras tienen un financiamiento muy importante del gobierno de México; entonces, el que ya no haya un fideicomiso no quiere decir que no se van a seguir apoyando todos estos proyectos.

El Tren Interurbano, la parte que corresponde a la Ciudad de México, son cerca de 9 mil millones de pesos, la línea 12 del Metro todavía requiere alrededor de 5 mil millones de financiamiento y el Cetram Indios Verdes 500 millones de pesos adicionales.