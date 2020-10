Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 3 de octubre de 2020, p. 26

Félix Hernández Gamundi, quien fuera líder del movimiento estudiantil de 1968, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) retome el proceso contra el ex presidente Luis Echeverría, que está abierto, pero interrumpido por la antigua Procuraduría General de la República , ya que la ley no protege a ex mandatarios, por lo que sí pueden ser sujetos a investigación.