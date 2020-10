Ay de mí, bien lo sé, no soy tu amante / ni me llamas Tristán ni seré amado / pero sangrante llegaré de tus tinieblas / a tomar malherido y victorioso / la sorprendida forma de tu miedo.

Ramón Rodríguez. Nosferatu.

N

o importa lo que hagamos, hay muy poca oportunidad de lograrlo cuando se encara a un vampiro. Criaturas con tan pocas debilidades como para ser eternas están en las penumbras sin delatarse, con características nutridas y confusas que los acercan al contagio de la rabia, la esquizofrenia, la catalepsia, la anemia y los estados catatónicos de quienes se levantaban de su tumba. Hay relatos de vampiros en Inglaterra, Rumania, India o Babilonia, pero la primera oscuridad con leyendas populares tornaría en literatura con novelas y cuentos como El vampiro (1819), de John William Polidori; Varney, el vampiro (1847), de James Malcolm Rymer, y la espléndida Carmilla (1872), de Joseph Sheridan Le Fanu, antes de que llegara la novela que definiría todo ese mundo narrativo: Drácula.

La leyenda literaria de un conde

Con un estilo asombroso, el escritor irlandés y periodista Bram Stoker hizo una novela impactante presentada en 1897. Basándose en viejas leyendas y hasta en la sanguinaria figura histórica de Vlad, El Empalador (soberano de Valaquia, tierra de los Balcanes), Stoker presenta al personaje Jonathan Harker trasladándose a Transilvania para encontrarse con el conde Drácula. Llegado a un espacio de superstición y miedo, Harker es advertido por pueblerinos de no llegar a su destino, pero el hombre es responsable y acude con su cliente para arreglar un tema de propiedades. La noche de su llegada (recreada de todas las maneras en el cine), un siniestro carruaje lo conduce al castillo. En poco tiempo, Harker verá trepar al conde por el muro del castillo y se estremecerá por su condición sobrenatural, sin sombra y sin reflejos ante el espejo. Es el encuentro definitivo con un personaje icónico, al que lectores y espectadores acuden con el ansia y temor de conocer a un monstruo inquietante, sofisticado y seductor, con sus ideas y su interpretación de la vida y el tiempo: Me gustan las sombras y que todo esté oscuro, y nada me complace tanto como estar a solas con mis pensamientos , como dice Drácula a Jonathan Harker.

Drácula puede convertirse en murciélagos, en lobo o en niebla. Tiene voz hipnótica y un deseo sexual que alcanza igualmente a mujeres que a hombres, lo que se narra en dos pasajes especiales de la novela: cuando posee a Mina y cuando recrimina a las mujeres vampiro que atacan sexualmente a Jonathan Harker. Él es mío , advierte, y la sugerencia no es sólo la de quien protege a su prisionero. La voracidad sexual se contagia y se padece con la sangre. Los vampiros son muertos vivos, dependen de la sangre, como los hombres dependen de dominar al sexo en el comportamiento estoico de todos los días. Clavar la estaca en los vampiros tiene una connotación sexual. Los vampiros exponen los deseos, el control y el sometimiento. Van Helsing, el doctor holandés llamado para curar y combatir ante la amenaza del vampiro, contribuye para el dominio de las mujeres, auxiliado por armas y los artilugios predominantes de una instrucción religiosa: crucifijos, agua bendita, la Biblia… los poderes reconocibles del bien para vencer al mal. Stoker mueve el piso para un campo de lectores pudorosos en la era victoriana.

I’m Drácula

Nosferatu (FW Murnau, 1922) se convierte en la gran versión fílmica de la novela, con una aportación esencial: el vampiro muere con la luz del sol. En la narración original de Stoker, el ser perdía sus poderes, pero no moría. La fascinación del filme dejó su sello para la posteridad. El sol es aliado de los humanos. Aunque se perdieron rollos completos del rodaje original, sí conocemos la versión formal de Murnau. Werner Herzog daría en su versión ( Nosferatu, 1978) un enfoque interesante y absolutamente personal del personaje y del relato, no del todo apegado a la base literaria de Stoker.

Universal Pictures convirtió a Drácula en un ser de impacto en el cine y el entretenimiento con su versión fílmica de 1931. Dirigida por Tod Browning, quien buscó la adaptación ya segmentada en actos que venía del teatro, y para ello tuvo en el papel protagónico al propio actor húngaro que lo había llevado al máximo plano en Broadway: Bela Lugosi. La secuencia descendiendo de la escalera central del castillo para presentarse ( I’m Drácula), sigue mostrándose como el gran acto de aparición del chupasangre mayor.