ufjan Stevens es quizá uno de los músicos estadunidenses menos valorados a nivel popular alrededor del mundo. Si bien tiene una alta reputación entre la crítica y la industria, sus alcances comerciales son discretos, cosa que a él no parece importarle mucho. Prolífico e inventivo, original, surreal y extraordinario, es un artista que ha generado un universo propio, capaz de amalgamar talantes melódicos pop con arreglos experimentales, ya sea desde la instrumentación del indie-rock como sinfónica o electrónica, sin parecer jamás enfermo u oscuro, sino sutil y soñador. Su obra no tiene fronteras para mezclar sonidos, si bien cada álbum publicado desde 2000 es una propuesta conceptual clara y concreta.

Para este 2020, el asombro hecho audio, proveniente de su inquieta cabeza, el nacido en Detroit arroja dos maravillas: Aporia, disco que pasó desapercibido por publicarse a fines de marzo, en plena explosión de pandemia en América, y ahora The Ascension: si bien no están planteados explícitamente como álbumes hermanos, hay mucho de secuela en ambos.

Para llegar a las alturas en las que se encuentra, editando su décimo segundo disco, es preciso haber pasado por Michigan (2003), el laureado Illinoise (2005), el extra-experimental The Age of Adz (2010), el suavecito, sencillo y acústico Carrie & Lowell, el enorme y orquestal-sintético Planetarium (2017). Si uno escucha estos altos hitos de corrido, le quedará claro cómo sus recientes entregas, asombrosas delicias auditivas, son todo un ascenso que rezuma con gran madurez composicional, mucho de lo facturado previamente.

Aporia, cuyo título significa paradoja o dificultad lógica insuperable, no tiene nada que ver con ello; si bien en principio parece plantear la entrada a un laberinto inter-estelar contemplativo, una vez dentro uno empieza a flotar plácidamente sobre una mullida cama de ambient sintético, apto para perderse en una cápsula sin tiempo alrededor de la Tierra, observando las estrellas. Lejos de ser pretencioso e incomprensible, este disco, prácticamente instrumental, creado al lado de su padrastro Lowell Brams, navega suave dentro del cerebro, con guiños a Tangerine Dream, Wendy Carlos o Mike Oldfield, por medio de temas redondos, asibles, lejanos a la alienación, cercanos a una gran melancolía, cual si fuera el soundtrack de alguna historia personal de fuga.

Por su parte, The Ascension es la versión pop (es un decir) de ese como mismo viaje, una vez que volvió al planeta: después del escape, vuelve la crisis, la desilusión, la duda existencial, el deseo de muerte; sentimientos manifestados por medio de maquinarias electro-futuristas, industriales, sin llegar a ser rudas sino bien camufladas con voces suaves, timbres de fantasía y vueltas de tuerca rítmicas, tal hizo en el citado The Age of Adz (quizá inalcanzable). Dolores de cabeza, enojo, angustia, inundan las letras, lo cual contrasta con su calidez colorida en la elección de acordes y timbres, cual si buscara sanar su dolor con el bálsamo de sus coros y retruécanos expansivos, etéreos. Una inusual combinación entre beats de synth-pop, melodías vocales sabor chicle bomba y atmósferas prestadas de sus discos experimentales.