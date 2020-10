Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 1º de octubre de 2020, p. 7

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc) llamó a los legisladores a que con o sin fideicomisos se garantice en la ley, de manera muy clara, que el fomento a la cinematografía se mantendrá; de lo contrario sería una medida regresiva .

La preocupación latente es que si se va a incluir, debería estarse haciendo de manera simultánea a la derogación de Fidecine, para que no haya un vacío jurídico sobre el fomento cinematográfico .

Mónica Lozano, presidenta de la Amacc, en conferencia de prensa, dijo: “Me tocó ser parte de la redacción de la ley de cine y el reglamento hace 20 años. Fue cuando sumamos a ésta el concepto del capítulo 7 de fomento a la cinematografía mexicana y entendíamos que la única forma de hacer este fomento era a través de fondos y fideicomisos que estuvieran en la ley. Sí, fue una conquista histórica del gremio lograr que Fidecine existiera.

No estamos de acuerdo, pero entendemos la situación del país, en términos económicos, políticos y sociales; entendemos que haya un entredicho sobre si los fideicomisos eran opacos y transparentes o no. En el cine estamos ciertos de que se manejaban con reglas de operación, absoluta transparencia, con convocatorias, grupos de trabajo y evaluación. La verdad, no nos sentimos incluidos cuando hablan de que había un problema de opacidad y falta de transparencia.

En la academia, entendemos que el fomento y promoción de la cinematografía no es otra cosa que una forma de garantizar el acceso a la cultura y el ejercicio de derechos culturales de los mexicanos contenidos en el artículo cuarto constitucional .