Piro Pendás habló a La Jornada sobre algunos de los proyectos que tiene junto con la banda enfocados a permanecer activos durante este receso obligado: “Esto ha sido durísimo. Imagina, nosotros el año pasado cuando terminamos la gira por el estado de México, con la campaña Déjala tranquila (en contra de la violencia de género), yo le dije a la banda que 2020 iba a ser uno de nuestros mejores años, pero ahora sé que uno no puede tomar decisiones ni hablar del futuro, porque no sabes qué te deparará”.

No obstante, a Pendás, los constantes viajes no lo inmutan, pues ya son varias décadas de trayectoria. Estoy acostumbrado a viajar; tengo amigos con quienes quedarme cuando no tengo hotel y, la verdad, me la paso bastante bien cuando estoy en la Ciudad de México. Pero en esta ocasión sí me quiero cuidar, y voy a estar de la casa al estudio y del estudio a la casa .

Acerca del streaming adelantó: “Vamos a tener un show bastante completo, tendremos de invitado a Dr. Shenka, y probablemente ofreceremos un pequeño acústico, para hacer algo diferente y que agrade al público que se va a conectar”.

Entre algunos de los temas que escucharán los internautas figuran Marielito, Contaminado, Déjala tranquila, Tráfico, La guerra acaba, Algo va a suceder, Tu cara, Rompe mi sentimiento y una versión en bossa nova de Revolución, del disco En la mira.

Durante la cuarenta, comentó el cantante, se ha mantenido con la mayor calma posible, porque soy una persona muy activa; he retomado la lectura, con un poco más de disciplina, y tratando de pasar el tiempo lo más agradable que se pueda; de pronto toco la guitarra, pongo una película, oigo música, hago ejercicio, que ahora me sintonicé a hacerlo al aire libre .

En los meses recientes, Piro y Ritmo Peligroso no han perdido contacto con sus seguidores ni con sus colegas y amigos por medio de Plática entre cuates, que trasmiten cada viernes por Facebook, aunque no sabemos cuánto vaya a durar o qué regularidad tendrá , después de la emergencia sanitaria.

Lo cierto, afirmó, es que dará continuidad al podcast ¿Cómo está la banda?, el cual lanzó en junio pasado y cada lunes aparece con un nuevo episodio en su canal de YouTube. Aborda temas musicales e invita a los protagonistas del sector y del entretenimiento en México.

En esos episodios Piro recomienda a su público, ya sea principiante o veterano, acercarse a músicos que han trazado el camino con sus propuestas, como Frank Zappa, Ultravox, The Police y The Clash, además de recordar momentos vividos en sitios como Rockotitlán y su participación en Rock en tu idioma.

Ritmo Peligroso estará en Live Stream Show el 9 de octubre a las 21 horas. Los accesos se consiguen en la plataforma www.eticket.mx