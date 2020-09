“L

a discreción de mi mujer, que reclama proceder con sensatez –añade el doctor Jaime Federico Rebolledo–, fue lo que me hizo reparar en si seguir comunicando mi situación o callar y en privado enfrentar la vida como me está tocando vivirla. Siendo quien soy, el protagonista de mi propio monólogo, no puedo menos que buscar testigos y lejos de quedarme callado, no sólo lo comuniqué a quienes pudiesen ayudarme formalmente, sino a los más que pudiese decirles que la extraña enfermedad que ha matado a una milésima de la humanidad, los amenazaba ahora con mi muerte.

“No puedo no pensar en ello, pues cuento con todo lo necesario para que la enfermedad haga de las suyas y me dé mi boleto de salida: 70 años cumplidos y usados a límite con sus efectos secundarios y daños colaterales de haber vivido como se ha querido.

“Por extraño que parezca, hoy estoy vivo y me siguen pasando cosas extrañas. Una de ellas se llama fe (creer sin preguntar ni dudar). Otra cosa es saber, que es dudar y preguntar, y en eso está toda la diversión del mundo. Pero hablo de la fe porque una vez que se asciende a ese carácter sublimado de la vida humana desde la toma de consciencia, nos hace a cada quien en su monólogo resolver lo que necesita, hacer lo que entiende y creer en sus ideas, derivadas de sus interpretaciones del mundo y de todo lo que le rodea.