Al igual, visibilizó que en Oaxaca los periodistas que realizan labores informativas, corren un mayor riesgo de ser víctimas de agresiones, pues son más vulnerables al ser identificados por tener una exposición pública al efectuar coberturas en sitios de alto riesgo y alejados.

En entrevista, el comunicador reprobó las agresiones y pidió justicia, porque no es posible que un presidente municipal agreda a periodista por el simple hecho de hacer su trabajo, que es informar.

Aseguró que el edil lo amenazó de muerte, por lo que teme por su vida y la de su familia, pues hasta el momento no cuenta con medidas cautelares ni de protección.